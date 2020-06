Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.59 Uhr: In Waiblingen wurden Drogendealer festgenommen. Das meldet das Polizeirevier Aalen. Drei Männer aus Waiblingen im Alter von 50, 35 & 37 Jahren werden beschuldigt, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Nachdem sich im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen der Verdacht gegen die drei Männer ergeben hatte, wurde am vergangenen Dienstag die Wohnung des 50-jährigen von der Kriminalpolizei durchsucht. Hierbei wurden neben 31 Gramm Kokain auch Verpackungsmaterial sowie Utensilien zur Herstellung von Crack aufgefunden. Die beiden 35- und 37-jährigen Tatverdächtigen wurden einem Haftrichter vorgeführt. Der 35-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, beim 37-Jährigen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Der dritte Tatverdächtige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Alle drei Männer müssen mit einem Strafverfahren rechnen.

6.40 Uhr: Das Haus der Jugend öffnet mit eingeschränktem Angebot. Wegen der geltenden Abstandsregelungen und der begrenzten Anzahl von Personen in geschlossenen Räumen wird vorerst mit einem eingeschränkten Kursangebot im größten städtischen Jugendhaus gestartet, informiert die Stadt Aalen in einer Pressemitteilung. Welche Kurse stattfinden, lesen Sie im Artikel.

6.28 Uhr: Wegen den Einschränkungen der Corona-Verordnung kann es keine Kinderspielstadt in Heubach geben. Bis zuletzt haben sie abgewartet. Und gehofft, dass es sich noch vermeiden lässt. Vergangene Woche aber trafen die Mitglieder des Stadtjugendrings Heubach (SJR) die Entscheidung, nach einer letzten, intensiven Diskussionsrunde mit Bürgermeister Frederick Brütting: Es hat keinen Sinn. Kidstown wird es in diesem Jahr nicht geben.

6.19 Uhr: Vergessen Sie auch heute nicht den Regenschirm mitzunehmen. Heute fällt auf der Ostalb wieder häufig Regen. Am Nachmittag lässt dieser dann aber mehr und mehr nach (einzelne Schauer sind trotzdem noch möglich). Die Spitzenwerte liegen bei 16 bis 20 Grad. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.05 Uhr: Auch auf den Schienen im Ostalbkreis ist es an diesem Morgen noch ruhig. Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Zugausfälle.

6.03 Uhr: Werfen wir zuerst einen Blick auf die Straßen im Ostalbkreis. Bis auf die üblichen Baustellen, gibt es dort keine Behinderungen oder Staus.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.