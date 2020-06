Es ist längst an der Zeit, endlich auch die Kultur wieder aus ihrer coronaren Starre zu befreien, meint der „Freundeskreis Kloster Lorch“. KD Mayer @ friends spielen deshalb zum Konzert auf: Kunst- und Volkslieder, Songs und Chansons von Schubert über Silcher bis Tom Waits und den Strottern – eine musikalische Reise rund um die Welt.

Das Konzert beginnt am Freitag, 19. Juni um 19.30 Uhr mit einer Serenade im Klostergarten, vor dem Westportal des Klosters Lorch. Aufgrund der hohen Nachfrage findet am Folgetag, 20. Juni, ein Zusatzkonzert im Kloster Lorch statt, ebenfalls um 19.30 Uhr.

Kartenwünsche bitte ausschließlich per Mail an:

info@kloster-lorch.com. Besucher erhalten eine Bestätigungsmail mit den entsprechenden Zahlungshinweisen und werden am Konzertabend einzeln (oder im Familienverband) zu ihren Plätzen geleitet.

Bei sehr ungünstigem Wetter wird das Konzert in die Klosterkirche verlegt.

Tickets: 20 Euro, plus 2,50 Euro Servicepauschale.