Zumbatraining ins Parkhaus verlegt

Aalen. Da im Moment wegen des Corona-Virus intensives Sporttraining wie Zumba in den Tanzräumen nicht erlaubt ist, hatte „die neue Tanzschule“ die Idee, den Kurs ins Parkhaus am Bahnhof zu verlegen. „Die Stadtwerke haben uns dafür das vorletzte Deck des Parkhauses am Bahnhof zur Verfügung gestellt“, sagt Armin Röck von der Tanzschule. Seit der Wiedereröffnung am 2. Juni sei „Zumba-Fitness“ und „Zumba Gold“ nun in seiner Tanzschule wieder möglich. zoe

Infos unter www.die-neue-tanzschule.de/kurse-und-anmeldung/.