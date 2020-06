Tablets für Senioren

Ellwangen. Die Restriktionen der Corona-Pandemie haben auch in der Region Ostalb zu einem Besuchsverbot in Seniorenheimen geführt. Um die dadurch entstandene belastende Situation abzumildern, hat der Lions Club Ostalb-Ipf den beiden Seniorenheimen der Sonnengarten-Stiftung in Tannhausen und Unterschneidheim jeweils ein Tablet gespendet. Mithilfe der Tablets haben die Senioren die Möglichkeit, mit ihren Angehörigen in audiovisuellen Kontakt zu treten. Bei der Bedienung der Tablets werden die Senioren vom jeweiligen Pflegepersonal unterstützt. Auch nach Lockerung des Besuchsverbots werden die Geräte den Senioren für die Kontaktaufnahme mit ihren Angehörigen und zum Gebrauch des Internets zur Verfügung stehen.