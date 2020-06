Modellfluggruppe Ostalb im ZDF-Fernsehgarten

Aalen. Auf Einladung des ZDF haben Mitglieder der Modellfluggruppe Ostalb an der jüngsten Sendung „ZDF-Fernsehgarten“ mitgewirkt. Sie reisten dafür nach Mainz und konnten hautnah miterleben, wie eine solche Sendung entsteht. Die Jungen und Mädchen – allesamt Schülerinnen und Schüler des Max Planck-Gymnasiums Heidenheim – durften ihre Sportart „Droneball“ in einem Showwettbewerb, moderiert von Florian Silbereisen, präsentieren. Dabei geht es darum, mit der eigenen Drohne so oft wie möglich im gegnerischen Tor zu punkten.