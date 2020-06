Am Donnerstag fällt nur vereinzelt etwas Regen

Der Donnerstag wird ein leicht wechselhafter Tag. Vereinzelt kann es auf der Ostalb noch etwas regnen. Es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise zeigt sich dann auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 19 bis 23 Grad. 19 Grad werden es in Neresheim, 20 in Bopfingen, 21 in Ellwangen, 22 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 23 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 9 Grad. Am Freitag gibt es eine Mischung aus vielen Wolken, etwas Sonne und einzelnen Schauern. Die Höchsttemperatur liegt bei 23 Grad. Der erste Trend fürs Wochenende. Am Samstag und Sonntag sind viele Wolken unterwegs, zwischendurch kommt aber auch mal die Sonne zum Vorschein. Mancherorts fällt auch noch etwas Regen. Die großen Mengen sind allerdings nicht in Sicht.