Bau des Seniorenzentrums in Lauchheim liegt im Plan

Lauchheim. Es läuft vor Lauchheims Stadttoren. Bald steht der U-förmige Rohbau. Noch ein Geschoss dann kommt das Dach d’rauf. Damit wird aus einer Idee zunehmend Wirklichkeit.

Der DRK-Kreisverband Aalen baut in Lauchheim ein neues Seniorenzentrum mit 60 stationären Einzelzimmern und elf seniorengerechten Appartements. Zusammen mit der Essinger Wohnbau GmbH soll das Projekt bis Spätherbst 2021 fertig sein.

„Die Arbeiten liegen im Plan“, sagt Projektleiter Florian Schöfer im Gespräch mit der SchwäPo. „Noch im September wird der Rohbau fertig. Dann geht es an die Gebäudehülle. Bis zum Winter möchten wir mit Flachdach und Fenstern alles dicht bekommen.“ Parallel dazu erfolgen die Installationen für Lüftung, Elektro und Sanitär.

Auch im nebenliegenden Altbau laufen die Vorbereitungen, damit am Ende zusammenhängend auf drei Etagen ein modernes seniorengerechtes Gebäude entstehen kann. Mehr als fünf Millionen Euro investiert der DRK-Kreisverband Aalen in das neue Seniorenzentrum in Lauchheim. Er will damit dem steigenden Bedarf an barrierefreien Wohnungen und der politischen Forderung nach Einzelzimmern Rechnung tragen.