Ein recht ordentlicher Freitag

Am Freitag wird das Wetter auf der Ostalb recht freundlich. Es wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab. Ganz vereinzelt kann es auch noch etwas regnen. Die Spitzenwerte liegen bei maximal 19 bis 23 Grad. 19 Grad werden es in Neresheim, 20 in Bopfingen, 21 in Ellwangen, 22 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 23 Grad. Am Samstag und Sonntag sind viele Wolken unterwegs, zwischendurch kommt aber auch mal die Sonne zum Vorschein. Mancherorts fällt auch noch etwas Regen, die ganz großen Mengen sind allerdings nicht in Sicht. Am Samstag gibt’s maximal 23 Grad und am Sonntag 24. Nächste Woche steigen die Werte noch etwas an, dazu scheint häufig die Sonne. In leicht schwüler Luft sind ab der Wochenmitte allerdings einzelne Wärmegewitter möglich.