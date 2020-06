Hüttlingen ist gegen Motorradlärm

Verkehr Hüttlingen beteiligt sich an Initiative.

Hüttlingen. In seiner jüngsten Sitzung entschloss sich der Hüttlinger Gemeinderat dazu, der landesweiten „Initiative Motorradlärm“ beizutreten. Diese fordert unter anderem strengere Vorschriften für Motorradfahrer. Schon über 95 Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg schlossen sich an.

„Wir haben eine lange Ortsdurchfahrt, in der auch schnell gefahren wird“, erläuterte Bürgermeister Günter Ensle. Auch aus der Bevölkerung höre man immer wieder Klagen über den Lärm, der von einigen Motorradfahrern verursacht wird.

Ensle betonte aber auch: „Man soll nicht kein Motorrad fahren, sondern leiser.“ Gemeinderatsmitglied Markus Raab unterstrich diese Aussage: „Man darf nicht alle Fahrer in einen Topf werfen, man muss nur nach den schwarzen Schafen schauen.“ Letztendlich beschloss der Gemeinderat den Beitritt zu der Initiative einstimmig.