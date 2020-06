Überland-Wasserleitung wird erneuert

Kirchheim am Ries. Die Überlandleitung des Zweckverbandes Rieswasserversorgung von Dirgenheim nach Benzenzimmern wird zurzeit erneuert.

Die Bagger und Maschinen sind in diesen Tagen aufgefahren und kommen aufgrund der günstigen Topografie zügig voran, so berichtet die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Leitung wird im Fräsverfahren auf öffentlichem Grund in den Feldwegen verlegt von Benzenzimmern her in Richtung Dirgenheim.

Die Rieswasserversorgung wurde 1950 von zwölf Gemeinden gegründet, nach einer langen Trockenperiode in den Jahren 1947 bis 1949.