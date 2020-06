Doublemeister SG Schrezheim - Aufstieg in die Kreisliga A

Ellwangen-Schrezheim. „Wir sind in der Kreisliga A“, verkündete am Samstag, 20. Juni, Hans-Peter Vaas, Abteilungsleiter vom Fußball in einer Rundmail. Nach 46 Jahren ist die SG Schrezheim mit der 1. und 2. Mannschaft erstmalig aufgestiegen. Den Grundstein für den Fußball legte damals Gründungsmitglied Jupp Geck. "Zusammenhalt, Stärke und der Wille großes zu Erreichen" – dies stehe für die SG Schrezheim.