Geht in Lauchheim ein Feuerteufel um?

Lauchheim. Geht ein Feuerteufel um in Lauchheim? Wieder brannte in der Stadt unter der Kapfenburg ein Auto. Dieses Mal erwischte es einen Fiat Panda, der in der Kuhsteige abgestellt war. Als die Beamten um 1.45 Uhr vor Ort waren, hat das Auto bereits in Vollbrand gestanden. Noch seien die Ermittlungen nicht abgeschlossen, aber die Umstände lassen darauf schließen, dass das Auto in Brand gesteckt wurde, wie Polizeisprecher Holger Bienert auf Anfrage der SchwäPo am Sonntag sagte. Das Auto ist völlig ausgebrannt. Es sei gut möglich, dass die Tat in Zusammenhang steht mit anderen Fällen von Fahrzeugbränden in Lauchheim in der jüngsten Vergangenheit, sagte Bienert weiter. Nicht nur mehrere Fahrzeuge sind jüngst angezündet worden, auch Heuballen auf einer Wiese beim Stadttor wurden ein Opfer von Flammen.