Bäder: Es gibt keine Dauerkarten mehr

Aalen. Die Corona-Pandemie hat zu zahlreichen Einschränkungen im Bäderbetrieb geführt – auch in Aalen. So musste beispielsweise das Aalener Hallenbad schließen und ist bis heute noch geschlossen. Weiterhin konnte die Freibadsaison mit Öffnung des Freibads Hirschbach erst verspätet starten. Der Freibadbetrieb ist mit zahlreichen Einschränkungen verbunden, so gilt im Hirschbach selbst eine Kapazitätsgrenze von 400 Leuten, die maximal gleichzeitig im Bad sein dürfen.

Aufgrund dieser zahlreichen Einschränkungen können die Stadtwerke Aalen nicht garantieren, dass Inhaber einer Dauerkarte jederzeit die Bäder nutzen können. Daher wurde entschieden, keine Dauerkarten mehr zu verkaufen und bestehende Dauerkarten nicht mehr zu akzeptieren. Für Kunden, die bereits eine gültige Dauerkarte besitzen, haben die Stadtwerke eine Lösung gefunden. Die betroffenen Kunden erhalten eine anteilige Erstattung der Kosten ab dem Zeitpunkt der Schließung der Bäder.

„Damit entsteht den Kunden kein finanzieller Schaden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Alle betroffenen Kunden würden in den nächsten Tagen durch die Stadtwerke Aalen kontaktiert, heißt es in der Mitteilung weiter.