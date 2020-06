Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.15 Uhr: Wie genau digitale Bildung funktioniert und welche Möglichkeiten sie bietet, wurde am Samstag beim digitalen Bildungskongress in Ellwangen erörtert. Experten aus der Region stellten ihre Methoden vor und gaben Tipps. Und das Interesse war riesig - 2000 Teilnehmer haben sich angemeldet. Weitaus mehr als die Veranstalter erahnt hatten.

6.55 Uhr: Aufgrund der Verlegung eines Gasanschlusses muss die Straße „Am Schimmelberg“ bei der Verkehrsverengung für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Philipp-Funk-Straße. Dies teilt die Stadt mit. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 23. Juni, und sollen bis voraussichtlich Donnerstag, 25. Juni, andauern. Wichtig: Die Bushaltestellen „Am Schimmelberg“ werden zur Haltestelle „Marienhöhe“ und zu einer Ersatzhaltestelle bei der Marienhöhe in die Philipp-Funk-Straße verlegt.

6.32 Uhr: Achtung Autofahrer: Unfall auf der B29 Stuttgart Richtung Aalen zwischen Winterbach und Schorndorf-West . Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt und der Verkehr wird abgeleitet.

6.30 Uhr: Die Woche startet mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Dabei liegen die Die Spitzenwerte bei 22 bis 25 Grad. Die Aussichten sind vielversprechend: Eine freundliche Sommerwoche steht uns bevor. Die Einzelheiten hat wie immer Tim Abramowski im Wettervideo zusammengefasst.

6.07 Uhr: Bei Straßenschlachten mit der Polizei haben in der Nacht zum Sonntag dutzende gewalttätige Gruppen Teile der Stuttgarter Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. Auf der als Shoppingmeile bekannten Königstraße wurden Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert, das berichtet der SWR. Die Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich im SWR-Interview zu den Ausschreitungen in Stuttgart geäußert. Laut Strobl scheint es auf den ersten Blick so zu sein, dass es "wenig politische Motivation gibt". Auch Beamte aus Aalen waren in Stuttgart.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen