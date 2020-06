Hubschraubereinsatz nach Schüssen im Wald

Aalen-Ebnat. Ein Polizeihubschrauber kam am frühen Dienstagmorgen zum Einsatz. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Anrufer gegen 00.30 Uhr, dass er in einem Waldgebiet bei Aalen-Ebnat zunächst ca. 10 Schüsse und dann Hilfeschreie sowie das Quicken eines Tieres gehört habe. Minuten später habe dann ein Hund gebellt. Da nicht auszuschließen war, dass sich ein Jäger in hilflosem Zustand im Wald befindet, wurde dieser mit starken Polizeikräften, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, mit negativem Ergebnis abgesucht. Nachdem alle örtlich zuständigen Jagdpächter telefonisch kontaktiert wurden und wohlauf waren, wurde die Suche beendet.