Rohrbruch in Wasseralfingen: sechs Haushalte auf dem Bürgle ohne Wasser

Die Stadtwerke arbeiten an der Versorgung.

Aalen-Wasseralfingen. Am Montagabend kam es im Wasseralfinger Wohngebiet Bürgle zu einem Rohrbruch einer Wasserleitung. Noch am Abend haben die Stadtwerke damit begonnen die Versorgung wieder herzustellen, teilt eine Sprecherin der Stadtwerke mit. Die Arbeiten dauern noch bis in den Dienstagvormittag. Die betroffenen Haushalte wurden von den Stadtwerken bis zur Wiederherstellung mit Wasser versorgt.