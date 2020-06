41.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Aalen. 41.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls aus Unachtsamkeit, der sich am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in Aalen ereignete. Laut Informationen der Polizei fuhr ein 25-jähriger Fahrer eines VW Golfs auf der Hofherrnstraße von Unterrombach in Richtung Hofherrnweiler, dort kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten VW Up. Der VW wurde durch die Wucht des Anpralls auf einen davorstehenden Citroen Jumpy aufgeschoben. Der Citroen prallte letztendlich noch gegen einen geparkten Citroen C Xsara. Verletzt wurde niemand.