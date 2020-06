Ipfmess-Vorfreude zum Runterzählen

Bopfingen. Der Ipfmess-Countdown-Abreißkalender 2020 verkürzt die Wartezeit bis zur Mess 2021. Holen Sie sich „Mess dr’hoim“. Ab 2. Juli ist der Kalender erhältlich. Er kostet regulär 12,90 Euro. SchwäPo-Abonnenten zahlen nur 11,50 Euro.

Persönlich abholen können Sie sich ihren Kalender in Bopfingen bei Haushaltswaren Arnold, im Bücher- und Handelsregal, im TUI Reisebüro und in Aalen im SchwäPo-Shop. Wer will, dem schicken wir den Kalender zum Preis von zusätzlich 4,90 Euro per Post zu.

Machen Sie anderen eine Freude: Für 4,90 Euro versenden wir einen Kalender, inklusive individueller Grußpost in Herzform, an Ihre Lieben. Wir schreiben Ihren Text auf die Grußpostkarte und schicken diese mit dem Kalender direkt an Ihren Wunschort.

Bestellen Sie digital. Rufen Sie im Internet www.schwaebische-post.de/ipfmess auf. Hier finden Sie eine Anleitung. Wer lieber telefonisch ordern will, kann dies von Montag bis Freitag, jeweils 7 bis 18 Uhr, unter (07361) 594-292.

Die Stückzahl ist begrenzt und die Vorbestellungen laufen sehr gut. Also reservieren Sie sich Ihr Exemplar – telefonisch oder online.