Feuerwehreinsatz: Kinder vergessen Topf auf Herdplatte

Bopfingen. Am Dienstag kam es in Bopfingen zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines vergessenen Topfes auf der Herdplatte - verletzt wurde niemand. Wie die Polizei berichtet, stellten zwei 11 und 12 Jahre alte Kinder am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der elterlichen Wohnung in der Gerbergasse einen Topf auf den Herd um sich etwas zu essen zu machen. Ihre 17-jährige Schwester hielt sich derweil in ihrem Zimmer auf und bemerkte dies nicht. Die beiden Kinder vergaßen den eingeschalteten Herd, so dass im aufgestellten Topf befindliches Fett sich erhitzte. Durch die Rußbildung wurden der Dunstabzug und ein Hängeschrank sowie der Herd selbst beschädigt. Offenes Feuer entstand nicht. Die Kinder blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.