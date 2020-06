Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.30 Uhr: Solche Nachrichten könnten uns in nächster Zeit immer wieder erreichen, prognostiziert Oberbürgermeister Richard Arnold: Die evangelische Kindertagesstätte Topolino auf dem Hardt ist derzeit geschlossen, weil ein dreijähriges Kind Corona hat. Auch die zweite Gruppe der Einrichtung sei zu, weil die evangelische Kirchengemeinde als Träger nicht ausreichend Personal für den Betrieb habe.

6.15 Uhr: Am Mittwoch kam es in Fellbach zu einem tragischen Unfall. Gegen 17:45 Uhr beugte sich ein 94-jähriger Bewohner eines Seniorenwohnheims in der Stettener Straße, über das Balkongeländer im 4. Obergeschoss. Er verlor dabei offenbar das Gleichgewicht und fiel über das Geländer in die Tiefe. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen. Es muss von einem Unfall ausgegangen werden.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet einen Zugausfall: Der IC 2061 von Aalen (6.59 Uhr) Richtung Nürnberg fällt heute aus.

6.03 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.