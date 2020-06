Motorradfahrer übersehen

Oberkochen. In Oberkochen kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer. Von der Aalener Straße kommend, bog ein 19-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf einen Kundenparkplatz ein. Dabei übersah er einen stadtauswärtsfahrenden Motorradfahrer und erfasste diesen. Der 59 Jahre alte Zweiradfahrer stürze zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.