Aalen. „Ruhestand!? – Die Segel neu setzen“ ist eine Veranstaltungsreihe der Katholischen Erwachsenenbildung im Ostalbkreis, die unterschiedliche Aspekte dieses einschneidenden Übergangs thematisiert.

Das zweitägige Seminar findet am 2. und 3. Juli an verschiedenen Orten in Aalen statt und wird für Personen angeboten, die 2020 in den Ruhestand gehen oder dort schon angekommen sind. Ziel ist der Austausch sowohl in der Gruppe als auch mit Persönlichkeiten aus der Gesellschaft, um eigene Perspektiven für die nächsten 20 Jahre entwickeln zu können. Ein Gesprächspartner wird Landrat Klaus Pavel sein, der dieses Jahr auch in den Ruhestand geht. Zudem sind interessante Vor-Ort-Besuche, das Kennenlernen neuer Wohnformen und das Aufzeigen der Möglichkeiten des Ehrenamtes geplant. Auch die Themen Netzwerk und Spiritualität sind Bestandteil des Seminars.

Infos und Anmeldung bei der Katholischen Erwachsenenbildung unter (07361) 5903030 oder specht@keb-ostalbkreis.de. Seminarkosten: 50 € inkl. Verpflegung für Selbstzahler, 105 € für Unternehmen/Institutionen.