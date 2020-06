Biker bei Unfall verletzt

Essingen. Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in auf der L1165 von Bartholomä in Richtung Lauterburg mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Biker trotz Gegenverkehr ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 43-Jährige mittelschwere Verletzungen zuzog und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Den bei dem Verkehrsunfall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro.