Erst noch freundlich - ab dem Nachmittag örtlich Gewitter

In dieser Woche hat sich der Juni mal von seiner anderen Wetter-Seite präsentiert: Viel Sonnenschein bei sommerlichen Temperaturen. Doch ganz so störungsfrei geht es nun erstmal nicht mehr weiter. Es kündigen sich vermehrt Schauer und Gewitter an. Am Freitag ist es auf der Ostalb erst noch lange freundlich, im weiteren Tagesverlauf wird es allerdings immer wolkenreicher. Ab dem späten Nachmittag/frühen Abend sind dann lokal teils kräftige Hitzegewitter möglich. Die Spitzenwerte liegen bei hochsommerlichen 25 bis 29 Grad. 25 Grad werden es in Neresheim, 26 in Bopfingen, 27 in Ellwangen, 28 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 29 Grad. Möglicherweise wird erstmalig in diesem Jahr sogar die 30 Grad-Marke geknackt. Am Wochenende gibt es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und lokalen Gewittern. Am Samstag liegt die Höchsttemperatur bei 27 und am Sonntag bei 25 Grad.