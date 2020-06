Polizei sucht nach UnfallflÃ¼chtigen

Aalen. Die Polizei sucht in zwei Fällen nach Unfallflüchtigen. Zum einen wurde in der Galgenbergstraße am Freitag, 26. Juni, zwischen 6.15 Uhr und 6.35 Uhr ein Motorroller umgefahren und beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro. Zum anderen ereignete sich am Donnerstag eine weitere Unfallflucht zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr. Dabei wurde in der Kantstraße ein Motorrad der Marke Yamaha beschädigt.

Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen unter dieser Telefonnummer 07361/5240 entgegen.