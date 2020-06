Schwerer Unfall mit zwei Motorradfahrern

Aalen. Am Freitag gegen 16.15 Uhr fuhr ein 22-Jähriger die B 19 vom Burgstallkreisel in Richtung Essingen. Hinter ihm fuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer und beide wollten an der Aalener Brezel nach rechts in Richtung zum Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Robert-Bosch-Straße abbiegen. An der Einmündung musste der 22-Jährige wegen eines abbiegenden Autos anhalten, was der 29-Jährige offenbar zu spät erkannte. Der 29-Jährige fuhr auf das Motorrad des 22-Jährigen auf und beide kamen zu Fall. Bei dem Sturz wurden der 22-Jährige schwer und der 29-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.