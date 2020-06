Gegen Eingangstüre eines Fastfood-Restaurants gesprungen

Aalen. Am Samstagabend zwischen 19.15 Uhr und 19.20 Uhr sprang eine bislang unbekannte Person mit Anlauf gegen die Eingangstüre eines Fastfood-Restaurants in der Fackelbrückenstraße in Aalen. Dadurch entstand ein Sprung in der Glasscheibe der Türe. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier in Aalen unter der Rufnummer (07361)5240 entgegen.