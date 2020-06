„Funk Attack“ auf dem Aalener Rathausdach

Aalen. Die Gruppe „Funk Attack“ ist am Mittwoch, 1. Juli, live zu Gast auf dem Aalener Rathausdach. Ob alte Hits oder brandaktuelle Songs- die fünf Musiker heizen dem Publikum ordentlich ein. Wenn der vorgeschriebene Abstand von 1,50 Metern eingehalten wird, darf man auch dem Rhythmus nachgeben, heißt es in einem Schreiben der Stadt Aalen.

Am Mittwoch, 24. Juni, präsentierte das Duo Bolz & Knecht seine Musik auf dem Aalener Rathausdach.Wir waren live dabei. Hier geht es zum Stream.

Und am Mittwoch 3. Juni, spielten Stumpfes live vom Rathausdach! Hier können Sie den SchwäPo-Livestream nachschauen:

Die Reihe Musik vom Rathausdach wird bis Ende Juli fortgesetzt. Am 8. Juli spielt „Liverpool 8“ Beatlessongs. Am 15. Juli tritt das Gitarrenduo „Beidsaitig“ und am 22. Juli „Tante Beete Blumenstrauß“ auf dem Rathausdach auf. Programmverschiebungen bei schlechtem Wetter werden auf der städtischen Homepage www.aalen.de kurzfristig bekanntgegeben.

Laut Informationen der Stadt Aalen findet das Konzert unter den derzeitigen Corona-Auflagen statt. Die Abstandsregelung von 1,5 m ist einzuhalten.