Der neue Landrat wird gewählt

Kreistag Der Nachfolger von Klaus Pavel wird am Dienstag, 30. Juni, ab 15 Uhr in Aalens Stadthalle ermittelt.

Aalen. Drei Kandidaten sind im Rennen um die Nachfolge von Landrat Klaus Pavel. Es sind dies Schwäbisch Gmünds amtierender Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Volkmar J. H. Bauer aus Amt Wachsenburg und Harald Reinhard aus Buchenbach. Die Wahl läuft als erster Tagesordnungspunkt der Kreistagssitzung, die am Dienstag, 30. Juni, in Aalens Stadthalle beginnt. Die Sitzung ist öffentlich, anbetracht Corona sind die Plätze aber begrenzt und es gelten die Pandemie-Vorgaben. Wer problemlos live dabei sein will, dem sei der Liveticker dieser Zeitung empfohlen. Unter www.schwaepo.de und www.tagespost.de werden wir brandaktuell über die Wahl und das Ergebnis berichten.

