Sonne und Wolken im Wechsel

Der Dienstag wird ein sehr freundlicher Tag. Auf der Ostalb gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 21 bis 24 Grad. 21 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 24, örtlich auch 25 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist nur locker bewölkt. Es kühlt ab auf 13 bis 10 Grad. Am Mittwoch scheint erst häufig die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf wird es allerdings immer wolkenreicher. Am späten Abend sind lokal kräftige Gewitter möglich. Wie immer wird es aber nicht jeden treffen. Die Höchsttemperatur liegt bei 28 Grad. Am Donnerstag kann es immer wieder regnen. Die Werte gehen wieder etwas zurück, maximal 25 Grad. Auch am Freitag wird es leicht wechselhaft. Die Höchsttemperatur liegt bei 21 Grad. Am Samstag wird es schon wieder freundlicher.