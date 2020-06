Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.59 Uhr: Die Wasseralfinger Straße in Hüttlingen ist inzwischen wieder frei. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.



6.50 Uhr: Heute wird ein sehr freundlicher Tag. Auf der Ostalb gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 21 bis 24 Grad. 21 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 24, örtlich auch 25 Grad. Mer zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.37 Uhr: Achtung Autofahrer: In Schwäbisch Gmünd bei der Buchauffahrt zwischen Oberbettringen und Schwäbisch Gmünd kam es heute Morgen zu einem Unfall mit Verletzten. Rettungsfahrzeuge sind derzeit im Einsatz.

Auch auf der B19 in Hüttlingen zwischen dem Kreisverkehr und dem Ortsausgang ereignete sich ein Unfall. Es liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Ortskundige Autofahrer werden gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren.

6.18 Uhr: Der Nachfolger von Klaus Pavel wird heute ab 15 Uhr in Aalens Stadthalle ermittelt. Drei Kandidaten sind im Rennen um die Nachfolge von Landrat Klaus Pavel. Es sind dies Schwäbisch Gmünds amtierender Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Volkmar J. H. Bauer aus Amt Wachsenburg und Harald Reinhard aus Buchenbach. Wer problemlos live dabei sein will, dem sei der Liveticker dieser Zeitung empfohlen. Unter www.schwaepo.de und www.tagespost.de werden wir brandaktuell über die Wahl und das Ergebnis berichten.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Zugpendler: Die Züge im Ostalbkreis fahren laut Deutscher Bahn in der nächsten Stunde alle nach Plan.

6.01 Uhr: Achtung Autofahrer: Auf der B29 Stuttgart in Richtung Aalen zwischen der Bahnhofstraße und Aalen ist die Fahrbahn in beiden Richtungen blockiert. Der Grund dafür ist ein Unfall. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer das Gebiet weiträumig zu umfahren.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.