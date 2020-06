Am Steuer eingeschlafen - 25.000 Euro Schaden

Hüttlingen. Ein 54-jähriger Hyndaifahrer verursachte in Hüttlingen am Dienstag gegen 5.15 Uhr einen Sachschaden von rund 25.000 Euro. Laut Informationen der Polizei war der 54-Jährige auf der Wasseralfinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Etwa auf Höher der Beethovenstraße schlief er eignen Angaben zufolge ein und überfuhr dabei mit seinem Hyundai die dortige Verkehrsinsel. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro, der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Reinigung der Fahrbahn mussten Vertreter des Bauhofes hinzugezogen werden.