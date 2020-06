300 Millionen: Altmaier übergibt Förderbescheid an Varta in Ellwangen

Ellwangen. Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Dienstagvormittag in Ellwangen eingetroffen. Im Gepäck hat er einen großen Förderbescheid für Varta. Der Bund und die Länder Baden-Württemberg und Bayern fördern die Herstellung von Hochleistungsbatterien bei Varta in Ellwangen mit 300 Millionen Euro. Varta soll damit die Produktion und Entwicklung von Batteriezellen weiter voranbringen. Es geht dabei vor allem im Lithium-Ionen-Batterien. Wie die Ministerien mitteilen, sei die Batterietechnologie ein entscheidender Bereich der industriellen Wertschöpfung. Die bis zu 300 Millionen Euro sollen in einem Zeitraum bis Ende 2024 fließen. Varta baut derzeit seine Produktion in Ellwangen und Nördlingen aus. Demnach sollen dort bis Ende 2021 etwa 1000 neue Arbeitsplätze entstehen. Ein ausführlicher Bericht folgt.

