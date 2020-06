Umfrage: Was halten Sie vom verkaufsoffenen Sonntag?

Aalen. Vier traditionelle verkaufsoffene Sonntage gibt es in Aalen: zum Aalener Frühlingsfest, zu den Reichsstädter Tagen im September und zum Jazzfest im November sowie in Wasseralfingen zu den Wasseralfinger Tagen Ende Juni. Nutzen Sie den extra Einkaufstag? Oder ist Sonntag bei Ihnen Familientag? Wir wollen wissen: Was halten Sie vom verkaufsoffenen Sonntag? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

