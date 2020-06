LKW-Unfall mit 3 Lastkraftwagen auf der A6

Bretzfeld. Im Hohenlohekreis kam es am Dienstagvormittag auf der Autobahn 6 zu einem schweren Unfall zwischen drei Lkw. Zwei Fahrzeuge fiengen an zu brennen. Eine Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Die Autobahn ist in beide Richtungen aller Voraussicht nach mehrere Stunden voll gesperrt. Anwohner im Bereich Bretzfeld werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wir aktualisieren die Meldung, wenn weitere Informationen vorliegen.