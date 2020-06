Liveticker: So läuft die Wahl des neuen Ostalb-Landrats

16.15 Uhr: "Was die Verwaltungsstruktur im Landratsamt angeht, sehe ich derzeit keinen Veränderungsbedarf. Ich lege Wert darauf, dass die Verwaltung qualitativ sehr gut, motiviert, bürgerorientiert und in erster Linie effizient arbeitet", sagt Reinhard.

16.12 Uhr: Reinhard versichert seine "vollste verwaltungstechnische Unterstützung" bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Beispielhaft nennt er den Stellenabbau bei Bosch AS in Gmünd. Er plädiert für eine geringfügige Senkung der Kreisumlage, damit die Kommunen finanzielle Spielräume erhalten.

16.08 Uhr: Reinhard bekennt sich zu den Klinikstandorten. Doch die Auslastung von 80 Prozent müsse noch weiter gesteigert werden. Wie das gelingen soll, müsse intensiv geprüft werden. Eine mögliche Lösung seien mdeizinische Schwerpunkte zu bilden.

16.06 Uhr: "Mir ist bekannt, dass Sie sich bereits vor Bewerbungsende auf einen meiner Mitbewerber verständigt haben. Allerdings bin ich der Meinung, dass zu einer demokratischen Wahl eine reale Möglichkeit der Auswahl gehört. Und es entspricht auch nicht meinem Demokratieverständnis, wenn politisch Verantwortliche sich bereits vor Bewerbungsende fraktionsübergreifend auf einen Kandidaten verständigen", sagt Bauer.

16.02 Uhr: Harald Reinhard, bei dem sich Pavel wie bei allen Kandidaten für sein Interesse an der neuen Aufgabe bedankt, ist 54 Jahre alt und hat drei Kinder im Alter zwischen 21 und 27. Er verweist auf eine 26-jährige Leitungserfahrung in der öffentlichen Verwaltung. Unter anderem als Schulleiter, Kulturdezernent und in den letzten acht Jahren als parteiloser Bürgermeister.

16 Uhr: Jetzt ist der dritte Bewerber Harald Reinhard aus Buchenbach im Südschwarzwald dran, der von draußen hereingeholt wird.

15.57 Uhr: Auch Gremien- und Führungskompetenzen bringe Bauer aus der Wirtschaftsregion Erfurt ebenfalls mit. "Haben Sie Lust auf Zukunft?", fragt Bauer und ergänzt zum Schluss: "Dann haben Sie Mut auf Zukunft." Ebenfalls Applaus von allen Kreisräten. Eine Frage stellt Dr. Susanne Garreis (Grüne). Wie wollen Sie mit uns ins Gespräch kommen? Im Vorfeld hatte sich der Bewerber nicht in der Fraktion vorgestellt. "Ich bevorzuge den direkten Weg der Kommunikation", sagt Bauer, der sich mit allen Fraktionen zusammensetzen möchte.

15.54 Uhr: Er möchte ein nachhaltiges Kreisentwicklungskonzept erarbeiten, "auf das sie alle stolz sein können". Das Digitale sei hierbei unerlässlich. Ohne schnelles Internet sei dies nicht möglich. Ein Gigabit-Breitbandnetz sei dafür nötig - der Ostalbkreis liege hier laut Breitbandatlas noch recht weit hinten.

15.48 Uhr: Volkmar Bauer ist parteilos und in Erfurt (Thüringen) verantwortlich für die Wirtschaftsstrategie der Landeshauptstadt. Einer der Gründe, warum er sich nun auch im Ostalbkreis beworben habe: "Die Wertschätzung im eigenen Haus fehlt." Sein Arbeiten werde geprägt sein von Respekt.

15.47 Uhr: Demokratie lebe vom Wechsel, sagt Bauer. Der Wirtschaftsgeograph verweist auf seine Kompetenz in diesem Bereich. Er sei ein Mensch zum Anfassen - außer in Zeiten von Corona. Er wolle ein Mitarbeiter in der Kreisverwaltung sein - "kein Grüßaugust". Alle sollen mitgenommen werden. Der gebürtige Bayer ist mit einer Mainzerin verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

15.42 Uhr: Bläse ist jetzt fertig, starker Applaus aus allen Fraktionen. Fragen gibt es keine. Nun ist Volkmar Bauer aus Amt Wachsenburg in Thüringen dran, Bläse muss zurück in den abgetrennten Bereich.

15.40 Uhr: Weitere Punkte, die Bläse streift, sind der Strukturwandel im Bereich der Digitalisierung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Arbeiten und Wohnen, Klimaschutz, das Soziale. Beifall gibt es für Bläse nach diesem Satz: "Diese Aufgabe würde ich auch deshalb zuversichtlich angehen, da ich weiß, dass in der Landkreisverwaltung und in den Betrieben/Unternehmen des Kreises hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, auf die ich mich verlassen kann. Diese Zuversicht besteht auch deshalb, weil der amtierende Landrat den Ostalbkreis hervorragend aufgestellt hat. Dafür gilt ihm mein, dafür gilt ihm unser aller Dank."

15.37 Uhr: Im Ostalbkreis sollen die Veränderungen aktiv und innovativ als Gemeinschaft angegangen werden, so Bläse. Er betont die Gemeinschaft mehrfach. Mit den 42 Städten und Gemeinden, mit allen Beteiligten, auch im Kreistag über Parteigrenzen hinweg. Auch die Pflichtaufgaben des Kreises bedürfen mehr Aufmerksamkeit, wie Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Bläse kann sich auch ein "Resilienz Zentrum Ostalbkreis" vorstellen. Da die finanziellen Rahmenedingungen schwieriger werden, soll der Kreishaushalt später eingebracht werden, um nach der August- und Novembersteuerschätzung verlässlichere Zahlen zu haben.

15.32 Uhr: Der Ostalbkreis stehe vor vielen Veränderungen. Bläse nennt dazu: demographische Veränderungen, Zuwanderung, Klima und Klimaschutz, die Absatz- und Vertrauenskrise im Bereich der Automobilindustrie und die Folgen der Corona-Pandemie. Es sei ein Jahrzehnt der Veränderungen. "Doch für uns ist das Glas nach wie vor "halb voll", sagt Bläse.

15.29 Uhr: Bläse betont die Einheit des Ostalbkreises. "Wenn sich nun aber einer bewirbt, der quasi ein Kind dieses Kreises ist, aus dem Gmünder Raum und aus der Mitte des Kreistags kommt, so ist dies sicherlich für den Ostalbkreis etwas Besonderes. Wer hätte dies vor rund 50 Jahren als der Ostalbkreis gegründet wurde, wer hätte dies noch vor 20 Jahren geglaubt? Doch dass dies heute möglich ist, zeigt die Erfolgsgeschichte dieses Ostalbkreises."

15.27 Uhr: Bläse: "In den vergangenen rund 15 Jahren meiner Zugehörigkeit zum Kreistag stand ich schon des Öfteren vor Ihnen und müsste eigentlich die Situation kennen und nicht nervös sein. Doch dies heute ist für mich ein ganz besonderer und emotionaler Moment." Die Bewerbung sei der bisherige berufliche Höhepunkt in seinem Leben.

15.26 Uhr: Die Kandidatenvorstellung beginnt. Den Anfang macht der erste Bewerber - Dr. Joachim Bläse, Gmünds Erster Bürgermeister. Die anderen Kandidaten dürfen dabei nicht dabei sein.

15.25 Uhr: Wegen Corona ist diese Wahl komplizierter. Deshalb erläutert Pavel die Regeln ausführlich. Beim Auszählen später gilt eine Mundschutzpflicht. Die Redezeit der Kandidaten darf maximal 15 Minuten betragen. Auf der Bühne stehen zwei Wahlkabinen. Drei Wahlgänge sind vorbereitet - und Lose. Pavel hat sein Los von vor 24 Jahren noch. Kaum jemand rechnet damit, dass dies heute nötig sein wird.

15.18 Uhr: Fürs Protokoll: Die Kreisräte sind nun doch wieder vollzählig. Es beginnt Tagesordnungspunkt 3 - die Wahl des Landrats. Dr. Joachim Bläse muss dazu als Mitglied des Kreisräts bei seiner Frau Platz nehmen - er gilt als Bewerber natürlich als befangen. Landrat Klaus Pavel stellt klar: "Mir geht es gut." An das Ergebnis vor 24 Jahren kann er sich nicht mehr vollständig erinnern. "Es war nicht so toll", sagte Pavel und schmunzelt.

15.17 Uhr: Noch eine dritte Wortmeldung, es ist wieder der junge Mann aus der Eventbranche, der noch einmal seine Position deutlich macht.

15.17 Uhr: Eine zweite Wortmeldung, es geht um den Klimaschutz im Ostalb-Mobilitätspakt.

15.15 Uhr: Eine Wortmeldung zur Bürgerfragestunde gibt es jetzt noch, bevor die Wahl beginnen kann. Es ist ein Eventveranstalter aus dem Gmünder Raum, der für die kulturschaffende Branche spricht. "Wir erleben einen kompletten Stillstand", sagt der junge Mann. Er appelliert an die Politiker, dass sie die Menschen aus der Eventbranche wahrnehmen. Sonst drohe der Verlust dieser Branche. Er fordert, dass Lösungen nun schnell gefunden werden müssten. Dafür gibt es zustimmenden Beifall der Kreisräte. Landrat Klaus Pavel spricht von seinem Besuch bei den Kulturschaffenden im Schloss Kapfenburg. Diese seien im "Dornröschenschlaf", so Pavel. "Das muss bald aufhören", sagt Pavel, um die Kultur nicht verkümmern zu lassen. Doch es sei "verdammt schwierig". Materielle Hilfe sei nur die eine Seite. Doch wenn Kultur wegbreche, gehe auch ein Stück unseres Zusammenlebens verloren.

15.10 Uhr: Ein Kreisrat fehlt offenbar doch, somit sind 72 Kreisräte in der Stadthalle. Zur Berechnung der Mehrheit werden allerdings trotzdem alle 73 Sitze zu Grunde gelegt.

15.05 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie findet die Wahl wieder in der größeren Stadthalle statt - und nicht im Landratsamt. Pavel bittet, die Abstandsregelungen einzuhalten. Maskenpflicht gilt - außer man sitzt an einem Einzeltisch.

15 Uhr: Landrat Klaus Pavel begrüßt pünktlich und bittet alle Kreisräte - laut Pavel fehlt niemand entschuldigt - jetzt Platz zu nehmen. Der Landrat sei die wichtigste Person, um dem Kreisrät Impulse zu geben, sagt Pavel, der die Arbeit des Gremiums hervorhebt.

14.55 Uhr: Neben Bläse kandidieren außerdem Volkmar Bauer aus Amt Wachsenburg in Thüringen und Harald Reinhard aus Buchenbach im Südschwarzwald. Alle Kandidaten dürfen sich gleich maximal 15 Minuten vorstellen. Danach können die Kreisräte ihnen Fragen stellen. Die anderen Bewerber dürfen in dieser Zeit nicht im gleichen Raum sein. Die anschließende Wahl ist geheim. Wir berichten ab 15 Uhr in einem Liveticker von der Wahl des Landrats aus der Stadthalle.

14.50 Uhr: Für Gmünds Ersten Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag, hat sich jüngst nun auch die Kreistagsfraktion der Grünen ausgesprochen. Zuvor signalisierten bereits die Freien Wähler Zustimmung. CDU, Freie Wähler und Grünen stellen zusammen 51 der 73 Sitze im Kreistag. Der erste Wahlgang ist erfolgreich, wenn ein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen aller Kreistagsmitglieder - also mindestens 37 - auf sich vereinigt.

14.45 Uhr: Ein großer Tag heute in der Aalener Stadthalle. Dort wählen die Ostalb-Kreisräte einen neuen Landrat. Klaus Pavel, der vor 24 Jahren denkbar knapp per Losentscheid das Amt übernommen hatte, möchte kein viertes Mal mehr kandidieren. Beginn der Landratswahl ist um 15 Uhr.