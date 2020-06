Die Schwalben können einfliegen

Umwelt Die Kunstnester sind vorbereitet. Oberkochen hofft, dass das von Ottmar Bihlmaier vom Naturschutzbund initiierte Mehlschwalbenprojekt von Erfolg gekrönt ist. Der städtische Bauhof – vor allem Walter Hangleiter und Tobias Mahringer – hat vor wenigen Tagen die letzten Nester in der Aalener Straße, in der Katzenbachstraße , in der Kapellensteige und im Kapellenweg auf dem Mannes-Gelände (im Bild) montierten. Bürgermeister Peter Traub danke allen Beteiligten. Text/ Foto: ls