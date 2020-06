Tausende Liter Pflanzenöl bei Unfall auf A6 ausgelaufen

Untermünkheim. Auf der Autobahn 6 zwischen Bretzfeld und Kreuz Weinsberg hat sich am Dienstagnachmittag ein Auffahrunfall zwischen zwei LKW ereigent. Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt. Bitte eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge bilden. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, empfohlene Umleitungen: U56, U54 AS Öhringen - L 1088 - AS Neuenstadt.

Die Situation dauert voraussichtlich bis in die Abendstunden an. Nach Angaben der Polizei sind mehrere tausend Liter Pflanzenöl ausgelaufen. mbu