Baustart am Kalvarienberg

Baugebiet Nach nur 14 Monaten Bauzeit ist alles hergerichtet – nun können in Lauchheims neuem Wohnbaugebiet die „Häuslesbauer“ an den Start gehen. Am Dienstagnachmittag hat Lauchheims Bürgermeisterin Andrea Schnele mit Hilfe von Planern, Baufirmen, Behördenvertretern, Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern das Neubaugebiet „Kalvarienberg“ offiziell zur Bebauung freigegeben. 20 Baugesuche sind bereits genehmigt. Nur noch vier Bauplätze seien frei, so Schnele. Text/Foto: we