Neues Digitalisierungszentrum in Aalen

Aalen. In Aalen entsteht am Hochschulcampus ein architektonisch herausragendes Gebäude für Forschungsthemen der Digitalisierung. Ziel ist, die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft nachhaltig zu stärken.

Es wird ein regionaler Leuchtturm für alle Themen der Digitalisierung wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen, Big Data und Datensicherheit sein. Architektonisch wird der neue, 24 Meter hohe Digital Innovation Space-Bau mit dem geplanten Fakultätsgebäude für Wirtschaftswissenschaften auf dem Waldcampus korrespondieren, dessen Baubeginn noch 2020 geplant ist. Gemeinsam mit der ebenfalls dort geplanten Mensa wird der Digital Innovation Space diesen neu entstehenden Campusteil nachhaltig stärken.

Als ansprechendes Bindeglied in der Sichtachse zwischen den Campusteilen Burren und Beethovenstraße wird der Digital Innovation Space sowohl von der Hochschule wie von Unternehmen genutzt werden. Als Anker für Forschungsaktivitäten und den schnellen Wissenstransfer in die mittelständischen Firmen hinein stärkt es die Innovationskraft der Region. Das war bei der Präsentation des neuen Projekts durch OB Thilo Rentschler, Landrat Klaus Pavel, Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider, Baubürgermeister Wolfgang Steidle und Architekt Cemal Isin im Mitmachmuseum explorhino am 29. Juni wichtiges Argument, um die Hochschule Aalen zielgerichtet und strategisch weiterzuentwickeln.

Der Digital Innovation Space als Zentrum digitaler Kompetenz soll zudem eine bürgernahe Präsentation vieler Digitalisierungsschwerpunkte ermöglichen und Treffpunkt für den Austausch über diese Zukunftsthemen fungieren. Baubeginn soll voraussichtlich Anfang 2021 sein, mit der Fertigstellung wird Ende 2022 gerechnet.

