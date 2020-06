Erst noch freundlich - gegen Abend örtlich Gewitter

Der Mittwoch startet erst noch recht freundlich. Im weiteren Tagesverlauf wird es allerdings immer wolkenreicher und ab dem späten Abend sind lokal Gewitter möglich. Die Spitzenwerte liegen bei hochsommerlichen 24 bis 28 Grad. 24 Grad werden es in Neresheim, 25 in Bopfingen, 26 in Ellwangen, 27 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 28, örtlich auch 29 Grad. In der Nacht zu Donnerstag fällt teilweise noch gewittriger Regen. Es wird eine zeimlich laue Nacht. Erst gegen morgen sinken die Werte auf 18 bis 15 Grad ab. Am Donnerstag kann es immer wieder regnen. Die Werte gehen im Vergleich zum Mittwoch etwas zurück. Auch am Freitag wird es leicht wechselhaft. Die Höchsttemperatur liegt bei 23°C. Am Samstag wird es schon wieder freundlicher. Am Samstag und Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Spitzenwerte liegen um 25 Grad.