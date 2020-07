Ein „Subways“ eröffnet in der Haller Straße

Ellwangen. In das ehemalige Küchenstudio neben der Jet-Tankstelle in der Haller Straße direkt an der B 290 zieht ein Franchise der US-amerikanischen Fast-Food-Kette „Subways“ ein. Dies bestätigte das Unternehmen auf Anfrage.

Mit dem Innenausbau werde in Bälde begonnen, erklärte „Subways“. Die Eröffnung soll nach derzeitigem Stand noch im dritten Quartal 2020 erfolgen, ein genaueres Datum könne man noch nicht nennen.

Der Inhaber ist ein 25-Jähriger aus der Region, es ist sein erstes Restaurant dieser Art.