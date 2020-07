Baustelle in der Hirschbachstraße

Infrastruktur Eine Baustelle bremst zurzeit in Spitzenzeiten tüchtig den Verkehr in der Hirschbachstraße aus. Kurz vor der Einmündung Schelmenstraße ist die Straße aufgerissen. Die Stadtwerke legen hier Versorgungsleitungen zur Einbindung des Gaskessel-Geländes. Die Straße ist laut Stadtverwaltung bis auf weiteres halbseitig gesperrt, der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Die Baustelle schließt an die Verlegung der Versorgungsleitungen in der Max-Eyth-Straße, Ecke Mohlstraße – Schelmenstraße an. Planmäßig daueren die Bauarbeiten bis zum 7. August. bea/Foto: Oliver Giers