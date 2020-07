Ein wechselhafter Donnerstag

Der Donnerstag wird ein wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen, selbst kurze Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 24 Grad. Sollte die Sonne mal für längere Zeit scheinen, kann es noch einen Ticken wärmer werden. In der Nacht zu Freitag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 12 bis 9 Grad. Am Freitag tagsüber gibt es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad. Am Samstag scheint häufig die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 25 Grad. Noch etwas wärmer wird es am Sonntag, bis zu 26 Grad. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken. Das erste Juli-Wochenende wird wettertechnisch also recht ordentlich.