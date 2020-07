Unbekannter stiehlt Gepäckträgertasche

Aalen. Einem 58-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag seine blaue Gepäckträgertasche, die er an der Stadtkirche in Aalen auf einer blauen Tonne vergessen hatte, geklaut. Laut Polizeiinformationen befand sich in der Tasche neben einem Handy, einem schwarzen Ledergeldbeutel auch diverse persönliche Papiere und Karten des 58-Jährigen sowie eine Gleitsichtbrille im Wert von rund 500 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 14.55 und 15.20 Uhr. Hinweise auf den Dieb oder dem Verbleib der Tasche nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.