Ein Toter bei Brand in Steinheim

Steinheim. In Steinheim kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Laut ersten Informationen der Polizei wurde dabei eine Person tödlich verletzt. Die Feuerwehr und zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert.