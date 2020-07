Mess-Kalender ausverkauft

Bopfingen. Riesig war die Nachfrage nach den Ipfmess-Countdownkalendern. In Windeseile waren die Exemplare an den Verkaufsstellen ausverkauft. Viele hundert Messfans haben sich Kalender bereits vorab via Internet reservieren lassen. Sie kamen zum Zuge. Wir sorgen nun dafür, dass weitere Exemplare gedruckt werden. Wer sich ein Exemplar vorbestellen will, kann dies in den Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.schwaebische-post.de/ipfmess oder telefonisch unter (07361) 594-204. Bis Anfang August sollen die Kalender dann wieder vorrätig sein. Der Ansturm war so spontan, dass eine bereits geschaltete Anzeige in Bopfingens Stadtanzeiger nun obsolet ist. Verzeihen Sie bitte.