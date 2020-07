Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.20 Uhr: Heute gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus Sonne, Wolken und lokalen Schauern. Sonderlich viel Regen wird aber nicht fallen und an den allermeisten Stellen wird es sowieso trocken bleiben. Die Spitzenwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. Wie das Wetter am Wochenende wird weiß Tim Abramowski.

6.10 Uhr: Heidenheim hat den Fuß in der Bundesliga. Der FC Heidenheim hält sich mit einem 0:0 bei Werder Bremen im Relegationshinspiel den Traum vom Bundesliga-Aufstieg offen. Bremen zeigte sich zwar über weite Strecken als die spielbestimmende Mannschaft. Aber Heidenheim stand kompakt und ließ nichts zu.

6.03 Uhr:Auf den Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.