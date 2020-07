Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Unterkochen. In der Aalener Straße in Unterkochen hat sich ein schwerer Unfall am Freitagnachmittag ereignet. Laut ersten Informationen der Polizei kam es zwischen einem Auto- und einem Kradfahrer zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Derzeit sind die Rettungskräfte und die Polizei vor Ort. Zur Unfallaufnahme ist die Straße aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Diese Meldung wird aktualisiert.