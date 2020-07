Die Guten ins Töpfchen....

Es soll tatsächlich Leute in Supermärkten geben, die sich ihr persönliches Erdbeerkörbchen zusammenstellen. Obwohl die Erdbeeren schon in 500-Gramm- Körbchen angeboten werden, fummeln sie sich aus verschiedenen Schalen die schönsten Erdbeeren für ihr eigenes Körbchen zusammen. Ich finde es nicht sehr fein, dass die Erdbeeren in meinem Körbchen schon durch 20 Hände und Finger gegangen sind, geprüft und gedrückt und zuletzt aussortiert wurden. Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten Rispentomaten. In der Auslage findet man oft zahlreiche Rispen, an denen jeweils nur noch eine Tomate hängt, weil der Kunde sich von allen nur die Schönsten gepflückt haben. Ein bisschen Nachsicht unter dem Motto „Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ auch keinem anderen zu“, wäre schön. Denn rücksichtslos ist die Pickerei in jedem Fall. Die späten Kunden sind die Verlierer im Erdbeer-Tomaten-Spiel. Guten Appetit!